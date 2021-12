Lamezia Terme, il fesso dell'anno: "Ecco il green pass". Prova a salire in aereo, finisce in disgrazia

03 dicembre 2021 a

Dal 6 dicembre il super green pass sarà obbligatorio anche in zona bianca e si potrà ottenere solo tramite il vaccino o essendo guariti dal Covid. Quindi i tamponi non saranno più validi per avere accesso ai luoghi pubblici: un modo, quello escogitato dal governo presieduto da Mario Draghi, per incentivare ulteriormente la vaccinazione, non a caso ultimamente la somministrazione di prime dosi è aumentata.

Allo stesso tempo, però, spuntano come funghi no-vax così stupidi da pensare di essere più intelligenti di un intero Paese, al punto da volerlo fregare con trucchetti che si commentano da soli. Del fenomeno 50enne che si è presentato a Biella a fare il vaccino con il braccio in silicone, convinto che nessuno si sarebbe accorto di nulla, se n’è parlato abbondantemente. Adesso dall’aeroporto di Lamezia Terme arriva un’altra notizia: un 30enne ha provato a raggirare i controlli avvalendosi del green pass di un’altra persona.

Ovviamente è stato scoperto da un agente della Polizia di Frontiera presente al varco di accesso delle partenze. L’uomo è stato denunciato per il reato di sostituzione di persona: aveva infatti provato a imbarcarsi mostrando la certificazione verde di un’altra persona per superare i controlli anti-Covid e volare alla volta di Milano.

