Bollettino 5 dicembre, 15mila positivi e 43 morti: su i ricoveri, ecco quanti sono i casi di Omicron in Italia

Sono 15.021 i positivi al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in leggera diminuzione rispetto ai 16.632 contagi di ieri. I decessi, invece, sono 43 contro i 75 di sabato. In aumento il tasso di positività, che sale al 2,9% dal 2,6% della giornata precedente. Nel frattempo, poi, continuano ad aumentare i ricoveri, pesando sempre di più sulle già stremate strutture sanitarie.

Al momento sono 736 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 4 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.597, ovvero 169 in più rispetto a ieri. La regione con il maggior numero di nuovi contagi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (2.628), seguita da Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Campania. Va avanti, intanto, la campagna vaccinale e in particolare la somministrazione della terza dose, fondamentale soprattutto dopo la diffusione della variante Omicron.

Proprio in relazione a questa nuova mutazione, il monitoraggio in corso nel nostro Paese è fermo a 9 casi, l'ultimo rilevato in Alto Adige: si tratta di una donna con lievi sintomi, rientrata a fine novembre dal Sudafrica. Il primo invece, il cosiddetto paziente zero, era un manager rientrato in Campania dopo un viaggio di lavoro in Mozambico. Una volta tornato in Italia avrebbe contagiato la sua famiglia.

