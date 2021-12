Mezz'ora in più, il prof Guido Rasi: "Il vaccino? No, ecco cosa è sperimentale", situazione drammatica nei reparti

05 dicembre 2021 a

"La parola adesso passa ai pediatri": il microbiologo e consulente della struttura commissariale anti Covid Guido Rasi, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3, ha parlato del vaccino ai più piccoli, dicendo che adesso devono esprimersi soprattutto i medici che se ne occupano nello specifico. Cosa che è già successa. Tant'è che il professore ha aggiunto: "La società italiana di pediatria si è già pronunciata in maniera chiara e inequivocabile". L'organizzazione, in effetti, si è pronunciata assolutamente a favore dell'iniezione.

"Stanno vedendo crescere nei reparti forme severe di malattia nei bambini - ha poi aggiunto Rasi -. Il Covid anche nei bambini può durare a lungo e non sappiamo cosa lascerà". Il cosiddetto long Covid, quindi, che spaventa tanto gli adulti, può colpire anche i bambini. Se colpiti dal virus, infatti, anche i più piccoli possono portarsi dietro degli strascichi non indifferenti. A tal proposito il microbiologo è stato molto chiaro: "Il virus è davvero sperimentale, non il vaccino".

Un'opinione espressa qualche giorno fa anche dall'infettivologo Matteo Bassetti. "Se avessi un bambino tra i 5 e i 12 anni non avrei alcun dubbio a farglielo fare, così come non ne ho avuto per i miei adolescenti", ha detto, facendo riferimento anche lui alle conseguenze: "Consideriamo che, come riportano i pediatri, un bambino su sette si fa il cosiddetto long Covid accusando, in modo simile alla mononucleosi, stanchezza e difficoltà di concentrazione".

