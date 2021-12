Super green pass al via da oggi: ecco cosa cambia e le esenzioni, chi non deve mostrarlo

06 dicembre 2021 a

Da oggi, lunedì 6 dicembre, entra in vigore il Super Green pass. Fino al 15 gennaio 2022, e anche in zona bianca, sarà necessario esibire il certificato verde "rafforzato" (rilasciato a chi si è sottoposto alla vaccinazione completa o a chi è guarito dal Covid ndr) per entrare nei ristoranti, nei locali, nelle palestre e nei cinema. Mentre per accedere ai mezzi pubblici basterà quello "base", ottenibile anche con un tampone. Ci sono però alcune categorie di persone che sono esenti dal Super Green pass. Tra queste, come per la certificazione base, chi è esente dalla vaccinazione per motivi di salute, per motivi di età (i bambini sotto i 12 anni che tuttavia non hanno bisogno del certificato per nessuna attività), per aver partecipato alla sperimentazione del vaccino Reithera o per aver ricevuto le dosi di Sputnik nella Repubblica di San Marino.

Più nel dettaglio per i soggetti esenti per motivi di salute dovrà essere presentata la certificazione di esenzione in formato cartaceo rilasciata, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito. Resta invece valida la certificazione rilasciata a chi si è sottoposto al vaccino Reithera dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata.

Stesso discorso per le persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111, il termine è stato prorogato con Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146). Per le categorie citate l'esenzione sarà valida fino al 31 dicembre 2021.

