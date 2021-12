Meteo, incubo-Immacolata: neve ovunque. Quanta ne scende a Milano: cifre-choc

07 dicembre 2021 a

L’inverno è arrivato, le temperature glaciali sono lì a dimostrarlo. A partire dalla notte tra martedì 7 e mercoledì 8 dicembre sono attesi i primi fenomeni nevosi importanti, che si dovrebbero protrarre almeno fino a giovedì 9. Neve che arriverà anche in pianura su tutto il Piemonte, tutta la Lombardia, il piacentino, rilievi liguri oltre i 400 metri, Alpi e Prealpi.

Insomma, fin dalle primissime ore di mercoledì sono previsti fiocchi in tutte le zone nord-occidentali del Paese: secondo le ultime previsioni, Torino farà un carico di 10-12 centimetri di neve, mentre a Milano il manto atteso sarà addirittura più consistente (circa 18 centimetri). Nevicherà ancora di più sulle Orobie e in Trentino Alto Adige, dove sono previsti anche 50 centimetri nel bellunese. Neve mista a pioggia dovrebbe invece verificarsi nel veronese e nel vicentino, così come sul Garda, in attesa dell’avanzata dello scirocco più mite in risalita dal mar Adriatico.

Quindi secondo le previsioni meteo è tutto confermato, anche a livello di tempistiche. Dopo la poderosa discesa di aria fredda polare, di gran carriera giungerà una forte perturbazione, preceduta da correnti scioccali e alimentata e sospinta da venti umidi oceani, che sarà a sua volta seguita da aria polare marittima.

