Unione europea blasfema, la Madonna diventa un trans: a un passo dalla bestemmia, ecco l'ultima follia

L'attivista Riccardo Simonetti, ambasciatore speciale Ue per i diritti Lgbt, si è fatto ritrarre nei panni della Vergine Maria in versione trans. Nel numero di dicembre del mensile queer berlinese "Siegessäule", il blogger Riccardo Simonetti, tedesco di origini italiane ambasciatore speciale per il mondo Lgbt+ della Ue, è apparso in copertina nei panni di Maria e con un bambino in grembo. Sullo sfondo celeste, una luminosa stella cometa.

In un'altra fotografia, l'attivista per i diritti arcobaleno viene ritratto nella rappresentazione di una Sacra Famiglia gay friendly, con un san Giuseppe dalla carnagione scura avvolto in una veste rosa. Le immagini sono state rilanciate sui social anche dallo stesso Simonetti. In un post su Instagram, l'influencer ha commentato: «Se ignoriamo il fatto che Gesù non era bianco, potremmo credere che la Vergine Maria avesse la barba. Perché no?».

La provocazione dell'ambasciatore speciale Ue è arrivata proprio nei giorni in cui si parla tanto della presa di posizione dell'Europa sul Natale: all'improvviso augurare "buon Natale" non è più visto di buon occhio, ma per fortuna questa follia è durata pochissimo. Tra l'altro anche Papa Bergoglio, tornando dalla Grecia, nella sua consueta conferenza stampa sull'aereo ha denunciato l'ideologia che domina Bruxelles e il suo impero: non a caso è partito proprio dalla questione dell'invito della Commissione dei 27 a non augurare più "buon Natale".

