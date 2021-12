Piero Maronese, così il medico di base muore durante una visita: la tragedia che scuote Pordenone

08 dicembre 2021 a

Piero Maronese, medico di base, ex consigliere comunale ed ex assessore di San Vito, è morto ieri 7 dicembre all'improvviso a soli 64 anni, per un malore durante una visita, lasciando sconvolta l'intera comunità della provincia di Pordenone.

Classe 1957, Maronese si era laureato in medicina e chirurgia all’università di Trieste nel luglio 1984. Esercitava la professione di medico di famiglia in città, dove era conosciutissimo, stimato e apprezzato. Oltre alla cura dei pazienti, dedicava molto del suo tempo alla politica tanto che nel 2001 era stato eletto in consiglio con la civica Alleanza per San Vito ed era stato confermato nel 2006 e nel 2011, in quella tornata con i Cittadini per San Vito.

Poi, quando la lista civica si era staccata dalla maggioranza di centrosinistra, insieme a Emilio De Mattio aveva fondato la civica Progetto Insieme. Per tre mandati aveva ricoperto l’incarico di assessore: uno col sindaco Gino Gregoris e due con Antonio Di Bisceglie. Ed è proprio De Mattio a ricordarlo al Messaggero veneto: "Piero per me è stato più di un amico – ricorda De Mattio – . Ho iniziato e terminato la mia esperienza amministrativa al suo fianco, condividendo emozioni e scelte. È stato per me prima una guida, poi un amico di uno spessore umano e intellettuale difficili da dimenticare. Si rendeva disponibile per qualsiasi cosa e lo vorrei qui ancora per ringraziarlo".

Guido Lucchini, presidente dell’ordine dei medici del Pordenonese è sconvolto "per la perdita di un professionista molto valido e apprezzato. Siamo vicini alla famiglia". Piero Maronese lascia la moglie, due figlie e le sorelle. E naturalmente lascia anche i suoi assistiti, per i quali era un punto di riferimento.

