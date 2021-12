Covid, Matteo Bassetti: "Solo ieri ne ho ricoverati otto. E purtroppo...". Terapia intensiva, cosa sta succedendo

10 dicembre 2021 a

Aumentano i ricoveri per Covid in Liguria. Ieri 9 dicembre, in sole 24 ore i ricoverati infettati dal virus sono cresciuti di 37 unità. Su 259 i ricoverati, ventotto sono in terapia intensiva e di questi, 24 sono persone non vaccinate. "Un numero in linea con quelli delle settimane precedenti che ci dimostra ancora una volta come il vaccino sia l'unico strumento per salvarsi la vita", commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Solo ieri ho ricoverato 8 pazienti non vaccinati e purtroppo ho dovuto mandare via altre persone, riconvertendo il reparto in Covid", spiega Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, a La Repubblica. "Andrebbe previsto l'obbligo di vaccino agli over 40", insiste il professore. Perché questi numeri si avvicinano di giorno in giorno a quelli precedenti la campagna vaccinale.

"In considerazione dell'evoluzione del quadro epidemiologico relativo all'emergenza Covid-19, a maggiore tutela dei pazienti e degli operatori sanitari, la Direzione sanitaria ha ritenuto necessario sospendere temporaneamente anche le visite dei congiunti ai pazienti ricoverati presso: l'Area Medica Critica, al 1° piano del Pronto Soccorso, Ortopedia e Traumatologia d'Urgenza al 4° piano del Padiglione Specialità e la Clinica Gastroenterologica", comunica il San Martino di Genova che ha aggiornato la lista dei reparti che si aggiungono a quelli già comunicati in precedenza nei quali sono sospese temporaneamente le visite.

"Si ricorda - aggiungono dall'ospedale - che resta comunque demandata ai Direttori delle singole Unità Operative la valutazione di eventuali casi particolari in cui consentire la visita, come, per esempio, in caso di minori, di portatori di handicap o condizioni di particolare gravità". La situazione si fa sempre più preoccupante.

