Ravanusa, esplosione causata da una fuga di gas: crollano palazzine, morti e dispersi

12 dicembre 2021

Crollano tre palazzine a Ravanusa, in provincia di Agrigento: almeno 4 i morti e 5 le persone disperse, tra cui una giovane incinta che dovrebbe partorire nei prossimi giorni, e una cinquantina di dispersi La tragedia è avvenuta sabato notte: fatale una esplosione devastante causata da una grave perdita di gas nella rete di metano. Sconvolto, dunque, un intero quartiere. Le ricerche e le operazioni di salvataggio, rese difficilissime dalle violente fiamme che avvolgono le macerie, sono andate avanti tutta le notte e con luce del giorno hanno ripreso con maggiore vigore. Secondo le prime ricostruzioni, a fare da "innesco" potrebbe essere stato anche l'ascensore di una delle palazzine. La Procura di Agrigento ha intanto aperto una inchiesta: l'ipotesi è "omicidio colposo".

Disperato l'appello del sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo: "E' un disastro. Per fortuna non ci sono bambini tra i dispersi. La notizia secondo la quale ci sarebbero stati due minorenni tra le macerie della palazzina crollata ora è stata smentita". Ha poi invitato le autorità delle località della zona a inviare autobotti per aiutare a spegnere le fiamme. Al momento dell'esplosione, nel paese di oltre 10mila abitanti è scoppiato il panico, con centinaia di persone scese in strada, non solo in via Galilei e via Trilussa, le vie interessate dal disastro.

