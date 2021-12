Bollettino 12 dicembre, scendono i contagi e i decessi, ma ora preoccupano di nuovo le terapie intensive

12 dicembre 2021 a

Sono 19.215 i nuovi casi di Coronavirus, oggi domenica 12 dicembre, in Italia (ieri 21.042) a fronte di 501.815 tamponi effettuati su un totale di 125.992.518 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 66 i decessi (ieri 96), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 134.831. Con quelli di oggi diventano 5.225.517 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 284.877 (+10.995), 277.351 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 6.697 di cui 829 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.805.809 con un incremento di 8.151 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (3.278), poi il Veneto (3.271), l’Emilia-Romagna (1.973), il Lazio (1.965) e la Campania (1.531). Nel frattempo in Gran Bretagna aumentano ancora i casi di variante Omicron: sono 1.239 quelli registrati in 24 ore, il doppio del giorno precedente. Intanto L’Istituto superiore di sanità ha raccolto tutte le notizie errate sulla vaccinazione pediatrica per esortare le famiglie a vaccinare i bimbi senza paura o dubbi nella campagna che partirà dal prossimo 16 dicembre.

Infine il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che manda la Calabria in zona gialla da domani lunedì 13 dicembre. La regione supera tutte le soglie limite per rimanere in fascia bianca. Al momento, in giallo sono anche la provincia autonoma di Bolzano e il Friuli-Venezia Giulia. Trento, Liguria, Veneto e Marche si avvicinano sempre più a un cambio di colore.

