Che tempo che fa, Luciana Littizzetto: "Cos'hanno messo nel presepe". Covid, una immagine sconvolgente

A Che tempo che fa è sempre tempo di... Covid. Che condiziona anche questo Natale, come quello del 2020. Con una differenza: quest'anno i Re Magi dei presepi presentano regolare Green pass. La magia delle feste? Piuttosto, quella del vaccino e delle sue conseguenze, pratiche, nella nostra vita. Luciana Littizzetto mostra la foto delle classiche statuine del presepe napoletano, con in mano il codice del certificato verde. Un aggiornamento con le mode del momento, ormai tradizione a San Giovanni Armeno e dintorni. E Fabio Fazio (e con lui i telespettatori) non può non guardare all'immagine che la regia mostra sul wall con un misto di divertimento, spiazzamento e inquietudine.

In studio il virologo Roberto Burioni ricorda a tutti l'importanza del vaccino e della terza dose, per mitigare gli effetti della quarta ondata della pandemia e soprattutto la minaccia ancora sconosciuta rappresentata dalla variante Omicron. "Il vaccino è sicuro. Il vaccino è efficace - ribadisce il professore -. Il vaccino ha salvato solo in Europa 500mila vite. Andate a vaccinarvi perché la vostra potrebbe essere la 501esima".

"Notizia di questi giorni - prosegue Burioni - è la presenza di questa Variante Omicron di cui sappiamo ancora poco, ma una delle poche cose che sappiamo è che la terza dose fornisce protezione contro questa variante". E allora, conclude, "Chi non deve fare la terza dose? Le persone sotto i 18 anni, per cui non è stata ancora approvata. Chi deve farla? Principalmente quelli che hanno fatto 2 dosi di vaccino, di cui l'ultima cinque mesi fa".

