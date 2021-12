Trento, rifiuta il vaccino e muore a 39 anni? Choc, umiliato dagli amici dopo la tragedia: su Facebook, questa roba

13 dicembre 2021 a

Dopo il caso del cinquantenne no vax morto per aver rifiutato di farsi intubare, sempre a Trento, venerdì 10 dicembre è morto per Covid un uomo di 39 anni che per scelta aveva deciso di non vaccinarsi nonostante avesse anche delle patologie pregresse. I. M., piccolo imprenditore, è deceduto all’ospedale Santa Chiara, insieme a un ottantenne vaccinato ma con patologie. Era padre di due bambini, riporta il Corriere del Veneto, e l’Azienda sanitaria spiega che aveva altri gravi problemi di salute per i quali il vaccino sarebbe stato indicato.

Tanto che esplode la rabbia dei suoi amici sulla pagina Facebook dove lui ridicolizzava le regole del Green pass: "Riposa in pace amico mio, il Covid non esiste vero?". Un altro invece lascia un commento affettuoso: "Amico mio, tu che sei parte della mia vita e famiglia con te abbiamo condiviso tutto, abbiamo riso e pianto, eravamo lontani ma vicinissimi nel cuore. Siamo cresciuti, abbiamo dormito e mangiato insieme, non si può accettare la tua scomparsa. Mi hai insegnato il calcio ed io il basket. Hai lasciato un vuoto che mai nessuno potrà colmare, perché tu sei il vero senso dell’amicizia pura e genuina. Rimarrai per sempre nel mio cuore fratello mio".

Anche la sorella dell'uomo è intervenuta lasciando un commento: "Anche se si fosse fatto 10 vaccini mio fratello sarebbe morto lo stesso per i suoi problemi di salute".

