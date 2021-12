Maud Perrin, il parapendio non si apre: lotta per la vita, un video terrificante

13 dicembre 2021 a

a

a

Paura per Maud Perrin. La ventenne franco-olandese, impegnata in un allenamento con il parapendio nei cieli di Ölüdeniz, in Turchia, ha rischiato la vita. La ragazza stava provando una nuova acrobazia, nominata "twisted infinity tumbling", quando è rimasta impigliata nelle corde del suo parapendio.Quella della Perrin è una tra le manovre più pericolose, che anche molti esperti faticano a portare a termina.

L'auto si schianta, lui sopravvive ma muore pochi secondi dopo. La fine atroce di Federico: di cosa non si era accorto ! Guarda

L'incidente è stato interamente immortalato dalla bodycam, dove si vede la ragazza in quella che è una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Nel filmato si vede la ventenne impossibilitata dal liberarsi e per questo aziona il paracadute di riserva. Purtroppo, questo si impiglia nel groviglio di corde. Alla fine, grazie a una fortunata coincidenza, riesce ad aprire il secondo paracadute di riserva e a controllare la sua discesa.

"Violentata tre volte al giorno. Cosa mi costringeva a mangiare". Epstein, il racconto terrificante della "schiava" Sarah

L'atleta riesce poi ad atterrare in mare, dove viene recuperata da una barca. "Sono felice che tutto si sia risolto; imparerò dai miei errori" ha scritto la giovane su Instagram. Per la Perrin niente stop al suo sport preferito. Nonostante l'imprevisto che sarebbe potuto costarle caro, la ventenne non intende rinunciare ai voli. Questi, come già visto, in grado di togliere il fiato e far provare attimi di pura paura.

Muoiono 6 persone nei magazzini di Amazon? E Jeff Bezos pubblica questa foto: una gaffe terrificante | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.