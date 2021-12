Meteo, tutta Europa travolta dal potente anti-ciclone: le conseguenze per l'Italia

14 dicembre 2021 a

Maltempo addio? Quasi. Nei prossimi giorni, infatti, si va rafforzando l'anticiclone che porta un robusto campo di alta pressione in espansione dall'Europa sudoccidentale e il tempo va così stabilizzandosi. Eccetto le Regioni del basso Adriatico (queste ancora esposte a un flusso di correnti), il resto dell'Italia vedrà le temperature in rialzo soprattutto in quota, ma nei bassi strati ristagnerà aria più fredda che si genererà con le inversioni termiche tipiche dei regimi anticiclonici e che favorirà anche la formazione di foschie e nebbie sulla Val Padana. Nel dettaglio - spiega 3BMeteo -, quella di martedì 14 dicembre sarà un'altra giornata stabile e in gran parte soleggiata.

Più variabile la situazione in Molise, Gargano e Lucania, che saranno ancora attraversate da qualche pioggia sparsa. Addensamenti anche su resto della Puglia, Calabria e nord Sicilia, senza però fenomeni. Persisteranno anche mercoledì gli annuvolamenti irregolari su regioni del basso Adriatico con qualche fiocco di neve sull'area appenninica oltre i 1000m. Sul resto d'Italia il tempo risulterà stabile, seppure con il sole offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte al Centro-Nord e dalla formazione di foschie dense e nebbie sulla Val Padana.

Ma quanto durerà questa tregua? Stando alle previsioni l'anticiclone ci grazierà per altri giorni, ma sul finire della settimana potrebbe subire un deciso attacco a opera di correnti fredde in arrivo dal Nord Europa. Questo potrebbe provocare un ritorno dell'instabilità e temperature in calo anche sensibile.

