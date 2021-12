Bancomat, la truffa perfetta: il video da Torino, ecco come ti prosciugano il conto corrente

14 dicembre 2021 a

Una truffa, seriale, allo sportello bancomat. Furti che andavano a colpire anziani che si presentavano allo sportello, alleggeriti di carte di credito e bancomat, il tutto proprio di fronte alla loro banca. La vicenda arriva da Torino, dove i Carabinieri, al termine di un'indagine, nei giorni scorsi hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a un 34enne di origini romene, già detenuto per altri reati a Padova.

La persona arrestata è ritenuta responsabile - in concorso con altri due uomini e una donna, tutti romeni - di dodici differenti episodi, tutti avvenuti a Torino, tra giugno e settembre 2020. L'inchiesta era iniziata dopo la denuncia di un 69enne, il quale aveva subito un prelievo fraudolento per un importo di 1.400: se ne era accorto poiché, dopo aver prelevato, si era trovato nel portafogli un bancomat identico al suo per modello e colore, peccato che fosse intestato a un'altra persona.

E così, dalle immagini dei filmati - uno dei quali lo potete vedere qui in calce al testo - gli inquirenti hanno ricostruito l'astuta tattica del gruppo criminale, che come detto con questa sofisticata truffa era riuscita ad aggirare ben dodici persone.

