Meteo, allarme-Nord: "supercelle e mesocicloni": cosa rischia

È allarme supercelle. Occhio puntato sulle regioni settentrionali, dove un fronte di grande instabilità è in discesa dal Nord Europa e destabilizzerà l'atmosfera provocando forti rovesci temporaleschi . Proprio questo scontro con il caldo record porta con sè il rischio della formazione delle " temibili supercelle" , ossia sistemi temporaleschi alti fino a 10/12 km al cui interno è presente una zona di bassa pressione definita, in termine tecnico, mesociclone che imprime una rotazione all'intero corpo nuvoloso.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 7 luglio, allerta arancione per rischio temporali in Lombardia e su gran parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Valutata, inoltre, allerta gialla su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Campania, su alcuni settori di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e sui restanti territori di Veneto e Friuli Venezia Giulia.