Covid, altre tre Regioni in zona gialla: ecco per chi cambia il Natale

L'Italia si tinge di giallo. Il coronavirus continua a tenere sotto scacco il Paese tanto che i numeri dell’ultimo report porta il Veneto, la Liguria e la provincia di Trento a passare alla zona gialla. Una misura che dovrebbe scattare già dal 20 dicembre, proprio a ridosso del Natale. Con questo passaggio sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto. Si salvano al momento Lombardia ed Emilia Romagna che rimangono in zona bianca, mentre le Marche andranno invece nella zona gialla il 27 dicembre. A firmare l'ordinanza il ministro della Salute Roberto Speranza venerdì 17 dicembre.

D'altronde aumentano sempre più i casi settimanali che passano da 105.771 a 124.568. Ma non è tutto perché stando all'ultimo bollettino crescono i decessi e salgono anche i tre parametri che comportano il passaggio dalla zona bianca a quella gialla. Ossia il tasso di occupazione di pazienti Covid in area medica è dell’11,9 per cento su scala nazionale, i letti nelle terapie intensive sono al 9,5 per cento e l’incidenza supera i 250 casi ogni 100 mila abitanti.

Dopo Friuli Venezia—Giulia, Alto Adige e Calabria, da lunedì finiranno dunque in giallo altre quattro tra regioni e province autonome. A preoccupare in particolare la nuova Variante detta Omicron. Proprio per questo dall'Ema è arrivata un'accelerazione sulla pillola contro il Covid realizzata da Pfizer: gli Stati potranno utilizzarla di pari passo con i vaccini. Si tratta del primo trattamento ufficialmente approvato.

