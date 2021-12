Meteo, Italia sotto attacco del vortice: il Natale peggiore, ecco dove e quando

17 dicembre 2021 a

La settimana di Natale non sarà delle migliori dal punto di vista meteorologico. In questo senso le previsioni di 3B Meteo sono piuttosto chiare: appare molto probabile una fase instabile o a tratti perturbata sull’Italia in concomitanza con le festività. Ciò dipenderà dalla ripresa dell’attività perturbata atlantica sull’Europa, che interagirà con il gelo russo.

“Questi fronti - spiegano gli esperti di 3B Meteo - raggiungeranno progressivamente anche il Mediterraneo e l'Italia, determinando un marcato peggioramento tra Natale e Santo Stefano con precipitazioni anche importanti, ad oggi più probabili al Nord e sul versante tirrenico (più occasionali su versante adriatico e Sud)”. I primi segnali di peggioramento dovrebbero essere scorti già tra il 23 e la vigilia di Natale. Inoltre non è esclusa la possibilità che le perturbazioni possano essere accompagnate da venti anche forti di Libeccio.

Questo però significa che non farà particolarmente freddo, anzi al Centrosud il clima a tratti potrebbe rivelarsi anche mite per quello che è il periodo. “Un po’ di freddo potrebbe resistere al Nord - spiegano gli esperti di 3B Meteo - ma comunque con nevicate solo in montagna. Qualche chance in più per neve a quote basse in Piemonte”. Anche dopo Natale il tempo dovrebbe confermarsi instabile, ma i risvolti sono tutti da valutare data la distanza temporale.

