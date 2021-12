Meteo, ribaltamento anomalo: inversione termica prima del weekend, chi finisce nella morsa del freddo

16 dicembre 2021 a

Un'inversione termica piuttosto anomala interesserà l'Italia fino all'inizio del weekend, con temperature più basse in pianura che in montagna. Il motivo? Carlo Migliore su 3bMeteo scrive che alla base di questo "ribaltamento" c'è il rinforzo di un'area di alta pressione di matrice tropicale. Una delle inversioni più forti si registra nel Bellunese dove si scende fino a meno 13 gradi.

Grossi cambiamenti ci saranno nel weekend, quando arriveranno correnti fredde dai Balcani con conseguente calo termico. Le temperature però si abbasseranno in maniera sostanziale non ovunque, ma solo nelle regioni adriatiche e meridionali. Condizioni di freddo, comunque, rimarranno anche nelle valli del Centro e del Nord con minime sottozero e massime anche sotto media.

I giorni della Vigilia e del Natale, invece, saranno caratterizzati e probabilmente rovinati da piogge abbondanti, soprattutto al Sud e in Emilia Romagna, con nevicate sulle Alpi. Anche se qualche rovescio è atteso pure sulle Regioni Tirreniche, sul Nord Est e sulla Sardegna. Il tempo sarà stabile, invece, su Lombardia, Piemonte, Liguria, sulle Regioni del Medio Basso Adriatico e sulle Ioniche. Per quanto riguarda le temperature, inoltre, pare che le ondate di gelo si reitereranno almeno fino a Capodanno. Parliamo quindi di un inverno piuttosto rigido con buona parte d'Italia che rischia di sprofondare addirittura fino a -7/-8 gradi anche in pianura.

