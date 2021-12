Meteo, vento gelido dalla Russia: "Drastico peggioramento". Weekend da incubo per l'Italia: le aree a rischio

15 dicembre 2021 a

Neve e ghiaccio: ecco cosa ci attende nei prossimi giorni. Il tutto accompagnato dall'irruzione di venti freddi dalla Russia. Il team de ilMeteo.it ha spiegato che le condizioni climatiche in Italia non dovrebbero subire nessuno scossone fino a venerdì. Le cose cambieranno drasticamente nel weekend. L'aria fredda dalla Russia, infatti, inizierà ad arrivare da sabato pomeriggio, quando porterà molte nubi e precipitazioni soprattutto al Sud. Le temperature caleranno in maniera così repentina che la neve potrà scendere anche a quote collinari. Per esempio sulle Murge, in Basilicata e in provincia di Cosenza.

Domenica, a 6 giorni da Natale, ci sarà meno instabilità, ma saranno ancora possibili delle nevicate isolate, soprattutto sugli Appennini meridionali e sempre a quote basse. Sul resto d'Italia, invece, il tempo non subirà eccessive variazioni, restando nebbioso al Nord e soleggiato altrove. Le cose, comunque, non miglioreranno la settimana di Natale, quando un nuovo afflusso, ancora più freddo, investirà tutto il Paese.

Le temperature crolleranno in gran parte del territorio tra il 21 e il 23 dicembre. Il tracollo potrà portare addirittura a 10 gradi in meno. Basti pensare che nelle regioni del Nord le temperature cominceranno a rimanere sotto lo zero anche di giorno e perfino a toccare i meno 8 in moltissime città. Questo periodo di freddo e gelo per tutta Italia dovrebbe durare almeno fino a Capodanno.

