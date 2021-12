Bollettino 17 dicembre, verso i 30mila contagi: Omicron e Natale, si rischia il disastro

17 dicembre 2021 a

a

a

Quando stiamo ormai per entrare nella settimana di Natale, la situazione epidemiologica dell’Italia continua a peggiorare in maniera preoccupante, soprattutto per quanto riguarda l’aumento costante dei nuovi casi di Covid che si è registrato per tutta la settimana. Il bollettino di oggi, venerdì 17 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 28.632 contagiati, 14.457 guariti e 120 morti a fronte di 669.160 tamponi analizzati.

Il tasso di positività è schizzato ancora una volta verso l’alto: è al 4,3 per cento, +0,6 rispetto a ieri. Di questo passo le festività natalizie rischiano di diventare un incubo dal punto di vista del Covid. Tra l’altro già da lunedì 20 dicembre si sveglieranno in zona gialla Liguria, Marche, Veneto e la provincia autonoma di Trento. Il rischio è che di questo passo praticamente l’intero territorio nazionale potrebbe andare incontro a restrizioni maggiori, soprattutto in vista del Capodanno, quando nei dati potrebbe riflettersi il periodo natalizio. Probabile che sull’aumento importante dei casi di Covid registrato questa settimana stia incidendo anche la variante Omicron.

Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la situazione è ancora gestibile anche se la pressione è in aumento: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +182, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +6. Nel frattempo il commissario Figliuolo ha lanciato un monito in vista del Natale: “È un momento di compere e assembramenti, ma dobbiamo continuare a essere responsabili”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.