Bergamo, fortissima scossa di terremoto: trema anche Milano, scene di panico nelle città

Una forte scossa di terremoto è appena stata avvertita a Milano. La scossa di magnitudo 4.4 è stata seguita da un'altra scossa, più breve, qualche minuto dopo. L'epicentro secondo l'Ingv è a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. E' stata registrata alle 11,34 con una profondità di 26 chilometri. In diverse zone i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada.

"La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di Protezione Civile sul territorio. Verifiche in corso", avverte il Dipartimento di Protezione Civile in un tweet.

La scossa non avrebbe provocato particolari danni, almeno secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco e dalla Polizia locale di Milano. In provincia si attende l'esito di una serie di comunicazioni, dato che la scossa sarebbe stata avvertita in modo piu' forte nel Vimercatese. Sono pero' in corso una serie di accertamenti ulteriori.

Secondo l'account Twitter di Ultime notizie, "a causa del forte terremoto la metro M5 di Milano è stata temporaneamente sospesa per qualche minuto. I Vigili del fuoco stanno verificando diversi edifici con alcune squadre dopo aver ricevuto diverse chiamate da tutta la città".

Notizia in aggiornamento

