Covid, tampone obbligatorio per cinema e teatri: arriva la stretta pure contro i vaccinati, si decide il 23 dicembre

18 dicembre 2021 a

a

a

Tampone obbligatorio anche per chi è vaccinato se si vuole partecipare a eventi o feste e se si vuole andare in luoghi affollati come discoteche, cinema e teatri: questa la soluzione che il governo potrebbe adottare durante la cabina di regia convocata da Mario Draghi il 23 dicembre, secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera. Questo dovrebbe "incoraggiare a osservare comportamenti prudenti" durante le festività natalizie.

La stessa cosa potrebbe valere anche se si è in casa con molte persone. Ovviamente non si possono imporre vincoli nelle abitazioni private. Tuttavia, può darsi che arrivi una raccomandazione per seguire le stesse precauzioni anche quando si è in casa e ci sono tante persone. Inoltre - prosegue il Corsera - sarà valutata anche la possibilità di imporre l’obbligo della mascherina all’aperto in tutta Italia. Su questo comunque molti presidenti di Regione hanno già deciso di procedere autonomamente.

Nicola Zingaretti, per esempio, ha annunciato la firma di un’ordinanza per rendere i dispositivi di sicurezza obbligatori anche all'aperto nel Lazio. Tra le ipotesi che saranno valutate durante la prossima cabina di regia ci sarebbe pure quella di introdurre l’obbligo vaccinale per nuove categorie di lavoratori. In ogni caso, molto dipenderà dagli ultimi dati che arriveranno dalla nuova verifica della prevalenza delle varianti in Italia, che il ministro Speranza ha indetto per lunedì prossimo. Si tratta di una valutazione importante per capire quanto stia crescendo la variante Omicron nel nostro Paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.