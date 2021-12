Covid, il bollettino del 19 dicembre: aumentano ricoveri e terapie intensive. Le regioni a rischio

19 dicembre 2021 a

Contagi in calo ma aumentano i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva, Nelle ultime 24 ore, infatti, in l'Italia si registrano 24.259 nuovi casi di coronavirus a fronte di 566.300 tamponi (il giorno precedente erano stati 28.064 su 697.740 test). Lo riporta il ministero della Salute nel bollettino di oggi 19 dicembre. I morti sono 97 (sabato erano stati 123). I guariti sono stati 9.403. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+13) e i ricoveri nei reparti Covid (+150). Il tasso di positività si attesta al 4,3 per cento (ieri sabato 18 dicembre era 4 per cento).

In particolare, sono 966 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 13 in più rispetto alle ultime 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 78. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.726, ovvero 150 in più. Sono 362.275 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della salute, 14.803 in più. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.389.155, i morti 135.641. I dimessi e i guariti sono invece 4.891.239, con un incremento di 9.403 rispetto a sabato.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (5.397), poi il Veneto (3.442), l'Emilia-Romagna (2.500), il Lazio (2.404), la Campania (2.006) e il Piemonte (1.569).

