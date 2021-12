Morena, partorisce e muore a 29 anni: pochi giorni prima il ginecologo... orrore a Caserta

20 dicembre 2021 a

Ancora un dramma legato al coronavirus. Una mamma di 29 anni è morta di Covid in Campania a Sessa Aurunca in provincia di Caserta. La donna si era contagiata poco dopo aver partorito, all'ospedale del suo paese. Il dramma è stato annunciato su Facebook dal sindaco del vicino comune di Calvi Risorta, Giovanni Lombardi, che è anche medico anestesista al Monaldi di Napoli: il decesso è avvenuto domenica 19 dicembre. Si è scoperto che a convincerla a non vaccinarsi sarebbe stato il suo ginecologo

Morena Di Rauso, questo il nome della giovane donna tragicamente scomparsa, dopo aver partorito lo scorso 19 novembre all'ospedale di Sessa Aurunca. La donna scoprì, dopo avere dato alla luce la bimbo, di essere positiva al Covid. Morena non era vaccinata. "La morte di una giovanissima madre che ha appena dato alla luce una piccola - scrive Lombardi - è qualcosa che la nostra mente non è in grado di accettare. Il Covid non fa distinzioni".

Non appena la notizia della morte si è diffusa nei gruppi social legati al territorio, ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano la trentenne. In tanti la ricordano come una donna dal cuore buono. Numerosi i messaggi di cordoglio per lei: “Se esiste un Dio allora vorrei che mi spiegasse perché. Rip”, “Morena Di Rauso , di Sparanise, ci lascia a soli 30 anni dopo aver dato alla luce la sua bambina da un mese. Morena, causa Covid-19, é entrata in coma ed è notizia di oggi della sua dipartita. Una mamma che ha dato la vita per salvare sua figlia senza aver avuto nemmeno la possibilità di poterla abbracciare. Nulla di più ingiusto e crudele. Che la terra le sia lieve. Ci stringiamo intorno alla famiglia di Morena e al popolo di Sparanise”, questi e tante altre le parole di dolore per la guovane donna.

