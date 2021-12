Guido Crosetto, il drammatico sospetto sul poliziotto no-vax morto suicida: "In televisione..."

22 dicembre 2021 a

Guido Crosetto ha innescato su Twitter una discussione sul poliziotto di Genova morto suicida un paio di settimane fa. Ufficialmente non sono state rese note informazioni relative a questa vicenda, sulla quale è stata aperta un’indagine che chiarirà come si sono svolti i fatti. Una delle ricostruzioni riportate sul web riguarda le posizioni no-vax dell’agente in forza alla divisione PAS della Questura di Genova.

“Leggo che un poliziotto - ha scritto Crosetto in un tweet - si sarebbe suicidato dopo che le sue con conversazioni private, nelle quali spiegava la sua paura a vaccinarsi, sono finite (in forma anonima) in una trasmissione televisiva. Come sono finite in una trasmissione televisiva? Perché?”. Prima di provare a rispondere a questi interrogativi legittimi, va però prima accertato se sia davvero questo il motivo che ha indotto il poliziotto a suicidarsi. Di certo c’è che dal 15 dicembre è stato introdotto l’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine e che esiste un gruppo nutrito di agenti che per i più disparati motivi (ma soprattutto per paura) non vuole vaccinarsi.

In attesa di capire se effettivamente il vaccino c’entri con la morte del poliziotto di Genova, il sindacato ha voluto porre l’accento dell’ennesima vittima della piaga dei suicidi tra le forze dell’ordine: “Bisogna che si mettano da parte lacci e laccioli economici - ha dichiarato Roberto Traverso del Sia - che stanno tenendo fermo il processo innovativo che prevede il riconoscimento del disagio psicologico tra i poliziotti in servizio”.

