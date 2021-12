Papa Francesco, stop al cerimoniale: impensabile, deve rispondere al cellulare. Quel brutto sospetto

22 dicembre 2021 a

Lo ha fatto ancora. Papa Francesco stupisce ancora in Vaticano sorprendendo il cerimoniale ufficiale del Vaticano. Pochi secondi per rispondere a una telefonata: durante i rituali saluti in coda all'udienza generale nell'Aula Paolo VI, quando il Pontefice ha chiesto scusa a un religioso che era in coda per parlargli e si è fatto passare il telefonino.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Già l'11 agosto aveva ricevuto uno smartphone dal suo assistente per una chiamata urgente e si era allontanato per poi tornare a salutare i fedeli con sorrisi e benedizioni. "Il Vaticano, interpellato sul fuoriprogramma di agosto, si limitò a dire che si trattava di una telefonata privata e che dunque non poteva essere comunicato nulla al riguardo", ha ricordato Repubblica.

Ad agosto era successo sempre nell'Aula Paolo VI, alla fine dell'udienza generale del mercoledì. Papa Francesco concluse la catechesi e, prima di rientrare nella sua residenza, passò come sempre a salutare i fedeli delle prime file. Ma prima di scendere dal palco, un collaboratore gli passò un cellulare. I pellegrini presenti osservarano stupiti questo fuori programma del pontefice per alcuni secondi parlare al telefono, con un breve gesticolio del braccio, e poi attaccare. In seguito fu detto che si trattava di una telefonata privata. Chissà invece chi, oggi 22 dicembre, abbia chiamato il Papa durante i saluti.

