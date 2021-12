Bollettino del 25 dicembre, numeri mai visti prima: oltre 50mila contagi, è allarme-Omicron

25 dicembre 2021 a

Nuovo record di contagi per il terzo giorno di fila. Il 25 dicembre l'Italia registra un bollettino parecchio preoccupante: 54.762 nuovi casi di Coronavirus (ieri sono stati 50.599), portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a 5.622.431. Aumentano, seppur di poco rispetto alla giornata precedente, i decessi. Nelle ultime 24 ore il ministero della Salute ne conta 144 (ieri sono stati 141), per un totale di 136.530 vittime da febbraio 2020.



Le persone guarite o dimesse sono 4.985.435 e 14.851 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 19.804). Intanto sono cresciuti anche i tamponi. Questi ultimi sono stati 969.752, ossia 39.977 in più rispetto a ieri. Crescita anche per il tasso di positività che passa dal 5,4 al 5,6 per cento. Numeri mai registrati fino ad ora, ma secondo Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, non siamo arrivati ancora al "picco di questa quarta ondata". Un'affermazione ben poco rassicurante, visto che aumentano anche le degenze in ogni area.

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +80 (ieri +90), per un totale di 8.892 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +33 (ieri +15), portando il totale dei malati più gravi a 1.071, con 106 ingressi in rianimazione (ieri 102).

