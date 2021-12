Bollettino 26 dicembre: tasso di positività fuori controllo. Contagi e ricoveri, condannati al picco dopo le feste?

26 dicembre 2021 a

Crollano i tamponi processati e di conseguenza crollano anche i nuovi casi di Covid, ma la situazione epidemiologica dell’Italia rimane sostanzialmente immutata. Il bollettino di oggi, domenica 26 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 24.883 contagiati, 8.428 guariti e 81 morti a fronte di 217.052 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è schizzato all’11,5 per cento (+5,8 rispetto a ieri).

Quindi nel giro di 24 ore sono crollati i tamponi (erano 969.752) e anche i casi (erano 54.762), a fronte però di un vertiginoso aumento del tasso di positività, legato appunto ai pochissimi test processati. Per capire la reale situazione di contagio e quando l’Italia raggiungerà e supererà il picco, bisognerà attendere il passaggio delle feste. Nel frattempo per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a salire pur rimanendo gestibile grazie alla barriera eretta dal vaccino, che evita nella stragrande maggioranza dei casi lo sviluppo della malattia grave: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +328, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +18.

“Questa settimana a livello nazionale è stata superata la prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva”, si legge nel verbale della cabina di regia. Su tali dati è arrivata l’ordinanza del ministero della Salute che dispone “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento in Calabria e Friuli”.

