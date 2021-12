Ravenna, scioglie cocaina nell'acqua della figlia di 5 anni: l'orrore di un padre

27 dicembre 2021 a

a

a

Orrore e choc a Ravenna, dove una bimba di soli cinque anni ha accusato un gravissimo malore legato ad una intossicazione da cocaina. La droga infatti sarebbe finita in un bicchiere d'acqua destinato alla piccolina, il tutto al posto di un farmaco. Il drammatico errore sarebbe stato commesso proprio dal padre: avrebbe accidentalmente versato nell'acqua la cocaina al posto della polvere bianca del medicinale, che doveva essere un lassativo o un diuretico.

Cocaina a Westminster, "pusher come membro dello staff": lo scandalo che travolge il Regno Unito

A chiamare i soccorsi è stato lo stesso padre, spaventato per le condizioni della piccola, trasportata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove è stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica. I medici la hanno stabilizzata e non sarebbe in pericolo di vita, anche se per una valutazione complessiva delle sue condizioni generali servirà più tempo.

Luca Morisi "verso l'archiviazione". Escort e chat, la conferma devastante: "Incastrato, la prova del trappolone politico"

Nel frattempo, ovviamente, il padre è indagato. Il pm Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per lesioni colpose aggravate. E ancora, la polizia sta raccogliendo informazioni anche tramite la squadra Mobile: da un primo sopralluogo nell'abitazione fatto dalla polizia scientifica, sarebbero emerse tracce di cocaina. E ancora, i vicini di casa, ascoltati dagli inquirenti, avrebbero riferito dei dettagli che fanno pensare a diversi problemi domestici all'interno di quell'appartamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.