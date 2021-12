Veneto, Luca Zaia: "Perché abbiamo così tanti positivi". L'orgoglio del Doge: basterà ad evitare le chiusure?

28 dicembre 2021 a

a

a

Il Veneto ha fatto registrare il nuovo record di casi di Covid in un solo giorno: sono 7.403 e creano preoccupazione in Luca Zaia, uno dei governatori che in questi due anni è stato tra i migliori nella gestione dell’epidemia. “Stiamo registrando molti contagi perché siamo la Regione che fa più tamponi”, ha sottolineato Zaia, che giustamente non ha voluto lanciare alcun tipo di allarmismo.

Anzi, ha fatto parlare i numeri per spiegare bene la situazione, che non è delle migliori ma neanche critica grazie al vaccino: “Abbiamo una ospedalizzazione che è un terzo del periodo peggiore: 178 persone in terapia intensiva, delle quali almeno l’80% non vaccinate, mentre nelle corsie abbiamo circa 1.200 pazienti, e uno su due non è vaccinato. Ricordo che i non vaccinati rappresentano solo il 13% della popolazione” e sono soprattutto loro a sviluppare la malattia, mentre chi è vaccinato ne esce nella stragrande maggioranza dei casi da asintomatico o con lievi sintomi.

A proposito dell’elevato numero di tamponi effettuati, Zaia ha palesato un il “dubbio che finiscano i reagenti e anche i tamponi perché qualche segnale sta arrivando”. E quindi anche il governatore del Veneto sostiene che il governo debba rivedere le regole della quarantena e di chi deve fare il tampone, in modo da evitare il caos che sta contraddistinguendo questi giorni di festa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.