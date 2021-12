Bollettino 28 dicembre: boom di contagi e 202 morti, disastro annunciato. Omicron cancella il Capodanno?

28 dicembre 2021 a

Il boom di contagi era solo questione di tempo, dato che era ormai ampiamente atteso. Ed è puntualmente arrivato una volta che sono aumentati i tamponi processati, fotografando una situazione epidemiologica preoccupante: è vero che la stragrande maggioranza dei vaccinati prende il Covid e ne esce indenne, spesso senza neanche sintomi, ma allo stesso tempo più aumentano i contagi e più sale di riflesso la pressione sugli ospedali, anche se per ora non è neanche lontanamente paragonabile a quella dello stesso periodo dell’anno scorso.

Il bollettino di oggi, martedì 28 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 78.313 contagiati, 16.746 guariti e 202 morti a fronte di 1.034.677 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è rimasto molto alto (7,6 per cento). Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione è in costante ma leggero aumento: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +366 (10.089 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +19 (1.145) a fronte di 119 nuovi ingressi.

Nel frattempo domani le Regioni invieranno un documento al Cts con delle richieste sulla quarantena: in particolare quella di azzerarla per chi è vaccinato con la terza dose. Le modifiche sono ritenute necessari perché il sistema di tracciamento è ormai saltato in quasi tutte le Regioni.

