Avellino, "ho un po' di febbre". 29enne muore nel sonno. Vaccinato con due dosi, poi il tampone

Una morte misteriosa quella che ha raggiunto un ragazzo di 29 anni di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Il giovane infatti è stato trovato dai genitori nel suo letto già privo di vita. E quando i soccorritori sono arrivati sul posto per tentare di rianimarlo era troppo tardi: per lui non si è potuto fare altro che dichiararne il decesso.

A insospettire è il fatto che prima di andare a dormire, al rientro a casa dopo una serata fuori, il 29enne si fosse lamentato di alcuni leggeri sintomi influenzali. “Vado a riposarmi un po’, non mi sento bene, ho qualche decimo di febbre”. Queste le ultime parole dette alla mamma, stando al sito di notizie locali Irpinia News.

Dopo la morte, il ragazzo è stato sottoposto a tampone da parte del medico legale, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri per capire cosa fosse successo. Dall’analisi del test è emerso che il 29enne fosse positivo al Covid-19 al momento del decesso. Il giovane era vaccinato con due dosi ed era pronto a prenotare la terza iniezione. Su disposizione della magistratura - continua Irpinia News - la salma è stata trasportata nel cimitero, come da protocollo Covid, a disposizione dei familiari, attualmente in isolamento domiciliare.

