Bollettino 31 dicembre, Capodanno con boom di contagi: presagio nero per il 2022, il dato chiave delle intensive

31 dicembre 2021 a

a

a

Nuovo balzo dei contagi in Italia: il bollettino del 31 dicembre registra 144.243 nuovi casi e 155 decessi. Ieri se ne erano registrati rispettivamente 126.888 e 156. Stabile il tasso di positività, che passa dall’11,03% di ieri all'11,78% di oggi. Un nuovo record in Italia, che si accompagna sempre al grande numero di tamponi effettuati, 1.224.025, tra molecolari e antigenici.

In aumento anche i ricoverati in ospedale. Sono 1.260 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 34 in più rispetto alla giornata precedente. Mentre gli ingressi giornalieri sono 119. Non migliora la situazione nei reparti ordinari: i ricoverati con sintomi in area medica sono 11.150, ben 284 in più rispetto a ieri.

Proprio oggi, tra l’altro, l'Iss – commentando il monitoraggio settimanale – ha evidenziato come l'incidenza nel nostro Paese sia raddoppiata, toccando i 783 casi per 100mila abitanti contro i 351 di sette giorni fa. Dall'ultimo report del governo, inoltre, sono oltre 5,5 milioni gli italiani non vaccinati, senza calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni. Per loro, infatti, la campagna di immunizzazione è partita solo da poche settimane. Nel frattempo, già a partire da lunedì 3 gennaio, ben quattro regioni - Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia - passeranno in zona gialla. Il passaggio, in verità, non comporta sostanziali differenze per i cittadini rispetto a quanto succede oggi: l'uso della mascherina all'aperto infatti è già previsto ovunque.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.