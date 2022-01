Varese, sgozza il figlio di 7 anni e accoltella l'ex moglie, poi fugge: lo sconcerto, chi è il 40enne assassino

02 gennaio 2022 a

Tragedia a Varese: un uomo di 40 anni ha ucciso il figlio di 7 anni nella sua abitazione a Morazzone, nella sera di sabato 1 gennaio. Quindi si è diretto a Gazzada, a pochi chilometri di distanza sempre nel Varesotto, e ha raggiunto la casa in cui la ex moglie, e madre della vittima innocente, era ospite dei genitori. Il 40enne, in un folle disegno criminale, ha cercato di uccidere anche la donna e poi si è dato alla fuga. Tentativo doppiamente fallito: i carabinieri lo hanno fermato poche ore dopo, nella giornata del 2 gennaio, facendo terminare a Viggiù la sua corsa.

L'uomo, dopo aver tolto la vita al figlio con un fendente di coltello alla gola, ha nascosto il suo corpo in un armadio della casa. Anche la moglie è stata colpita forse con lo stesso coltello con cui il marito carnefice aveva ucciso il piccolo, ma la donna è stata solo ferita, fortunatamente in maniera lieve. L'assassino non era uno sconosciuto: già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti penali a suo carico, stava scontando una pena ai domiciliari. Questo non gli ha impedito di uccidere il figlio, o anzi forse ha contribuito a scatenare il suo sanguinoso proposito di vendetta nei confronti della ex moglie.

