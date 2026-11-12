30.000 euro ai laureati con 110 e lode: ecco dove

Diecimila euro per tre anni ai giovani che si laureano con 110 e lode e decidono di rimanere in Sicilia. È questa la misura proposta dal governo regionale guidato da Renato Schifani con l’obiettivo di contenere la fuga dei giovani verso altre regioni italiane o all’esterno.

“Giovani talenti Sicilia”, il nome della proposta, si rivolge ai laureati più meritevoli a cui andranno in totale trentamila euro nell’arco dei 36 mesi. A patto, però, che mantengano la residenza in Sicilia per tutto il periodo di erogazione del bonus. Per finanziare la proposta, sono previsti 10 milioni di euro all’anno per ciascuno dei tre anni della programmazione. La misura è stata inserita all’interno della Finanziaria 2027. Ha ricevuto il primo sì nella seduta della giunta del 10 ottobre.

Quali sono i requisiti per accedere al bonus? Innanzitutto il conseguimento del titolo di laurea con una valutazione di 110 e lode. Si tratta di denaro a fondo perduto e non ci saranno limitazioni sull’utilizzo di spesa. Non è reso noto, tuttavia, se la misura sarà retroattiva o se sia previsto anche un limite di età. Inoltre, la manovra prevede altri 10 milioni di euro per abbattere gli interessi sui mutui contratti dalle università per la riqualificazione degli spazi destinati agli studenti. Si attende l’ok definitivo. Dopo il sì della giunta, la proposta dovrà passare all’esame dell’Assemblea regionale siciliana. In caso di approvazione definitiva, si potranno conoscere dettagli e modalità per presentare domanda.

“Con questa manovra proseguiamo nel percorso di crescita e sviluppo della Sicilia, mettendo a disposizione risorse importanti per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e del mondo produttivo”, ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani. E poi ha aggiunto, concludendo: “Il risanamento dei conti pubblici realizzato dal nostro governo ci consente oggi di programmare nuovi interventi, con particolare attenzione ai giovani, al lavoro, alle famiglie e alle imprese. Vogliamo costruire una Sicilia capace di offrire opportunità, valorizzare i propri talenti e consolidare i risultati economici raggiunti in questi anni”.