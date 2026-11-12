Codice della Strada, ecco come può cambiare la precedenza nelle rotatorie

Un’altra novità potrebbe subentrare con il nuovo Codice della Strada. E riguarda le onnipresenti rotonde. La bozza della riforma prevede infatti che i veicoli già presenti all’interno della rotatoria abbiano la precedenza su quelli in ingresso, anche in assenza di un apposito segnale. Tale modifica punta a rendere più semplici e uniformi le regole di circolazione, eliminando una delle principali situazioni di incertezza per gli automobilisti. La novità, riportata da Everyeye Auto, non è però ancora in vigore. Tradotto: fino all’approvazione definitiva del nuovo Codice continuano ad applicarsi le disposizioni attuali.

Ma com’è ora la regola? Al momento la precedenza nelle rotatorie è disciplinata dalle regole generali previste dall’articolo 145 che stabilisce: quando due veicoli stanno per impegnare un’intersezione, bisogna dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa indicazione della segnaletica.

Ecco allora che nel caso in cui venga approvato il nuovo Codice, in una rotatoria con il segnale di dare precedenza all’ingresso, le regole rimarrebbero sostanzialmente invariate: chi arriva deve attendere il passaggio dei veicoli già presenti nell’anello. La differenza riguarderebbe le rotatorie senza quel segnale. Per ora però non ci sono aggiornamenti. ll 12 novembre, infatti, il Consiglio di Stato ha richiesto chiarimenti e documenti integrativi, fissando al 25 dello stesso mese il termine per la trasmissione delle integrazioni prima di poter completare il suo parere.