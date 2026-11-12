Garlasco, come era vestito Sempio il giorno della morte di Chiara: un dettaglio alquanto sospetto

A Mattino Cinque tornano in onda le immagini di Andrea Sempio relative al giorno del delitto. E non può che saltare subito all’occhio il fatto che fosse in maniche lunghe nonostante facesse caldo. Era agosto. Questo spinge l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, a commentare: “Quando Alberto è stato chiamato in piena estate dal professor De Stefano chiaramente c’era l’idea che il DNA fosse suo. Sicuramente un’idea in buona fede, che si è poi trasformata in una certezza contraria”.

Anche il suo ex avvocato, Massimo Lovati, raddrizza il tiro sul conto di Sempio: “Va di moda questo materiale. Sempio è l’espressione di una doppia personalità, che purtroppo esiste nella cultura occidentale, non è altro che il dottor Jekill e Mr. Hide, non c’entra con l’omicidio di Chiara Poggi. Venga in studio e si confessi, mi spieghi perché ha questa doppia personalità, io cerco di risolvergli il problema e aiutarlo, anche a spiegarlo alla gente, altrimenti resta un mostro”.

Poi, tornando all’abbigliamento, il giornalista Giuseppe Guastella interviene: “Non fa di lui un assassino, ma è sospetto”. Soprattutto perché già ai tempi si diceva che l’assassino di Chiara Poggi potesse avere segni sulle braccia". Che sia dunque un caso il vestiario del giovane?