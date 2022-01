Obbligo vaccinale, multa da 100 euro? Non proprio: indiscrezioni sul rincaro a tempo record, una stangata clamorosa

07 gennaio 2022 a

a

a

Dopo le numerose critiche il governo è pronto a fare retromarcia sulla multa da 100 euro agli over 50 non vaccinati? Forse. A rivelarlo è Enrico Borghi, responsabile Sicurezza del Partito Democratico. "Non ne abbiamo ancora discusso. Vedremo in sede di conversione parlamentare se sarà il caso o meno di presentare emendamenti specifici", assicura ad Affaritaliani.it, commentando la richiesta da più parti di incrementare la sanzione una tantum. Per il dem infatti deve esserci "una correlazione adeguata tra infrazione e sanzione".

D'altronde in queste ore non sono mancate le polemiche. In prima linea gli esperti del Covid, che hanno detto la loro. Tra gli ultimi Matteo Bassetti: "Quando l'ho letto non volevo crederci - ha commentato su Facebook -. Al vaccinato con tre dosi che non si metteva mascherina per fare gli acquisti di Natale 400 euro di multa e per chi non si vaccina e affolla i nostri ospedali 100 euro".

E ancora: "Davvero ridicolo. Gli altri paesi hanno messo sanzioni più pesanti. Noi siano sempre gli stessi: forti con i deboli che si vaccinano e seguono le regole e deboli con i forti (si fa per dire) che non si vaccinano e non seguono le regole. Non è un obbligo vaccinale, ma una presa in giro per chi si è vaccinato". Ma l'infettivologo è in buona compagnia. Prima di lui è stato Roberto Burioni a definire, di fatto, la sanzione irrisoria: "Grottesco". Ancor più se arriva da quello che lui stesso definisce "un governo che si credeva serio". E tutti questi attacchi possono aver colpito nel segno.

