Gianluca Bisello muore soffocato al bar, una tragedia sconcertante: il cibo che lo ha ucciso

Una morte assurda a 57 anni. Si è soffocato con un tramezzino e muore sotto gli occhi dei clienti di un bar. La tragedia è avvenuta a Valbona, frazione di Lozzo Atestino sui colli Euganei in provincia di Padova. Gianluca Bisello, 57 anni era andato vper un aperitivo ordinando un sandwich e qualcosa da bere.

Mentre stava consumando, ha improvvisamente avvertito difficoltà a deglutire, incappando in un principio di soffocamento. Ha avuto appena la prontezza di alzarsi per andare alla toilette, ma poco dopo si è accasciato. Ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile.

Gianluca Bisello prima di morire si era alzato d'istinto dal tavolo per recarsi alla toilette, ma dopo pochi passi è crollato al suolo perdendo conoscenza: i presenti hanno subito chiamato i sanitari, che hanno anche eseguito la cosiddetta manovra di Heimlich per liberare le vie respiratorie. Ma tra le cause della morte - rivela il quotidiano Leggo - potrebbe esserci anche un infarto.

