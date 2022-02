Mascherine, stop obbligo all'aperto: ecco la data. Green pass, novità in vista: cosa può cambiare a marzo

07 febbraio 2022 a

Dall’11 febbraio via le mascherine all’aperto in tutta Italia. “Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani”, ha dichiarato il sottosegretario Andrea Costa, che ha preannunciato l’arrivo di un provvedimento del ministero della Salute per togliere le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale, senza distinzione di colore per le regioni.

Scade infatti il 10 febbraio l’ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza che prevede l’obbligo di usare la mascherina in tutti i luoghi all’aperto, anche in zona bianca: restrizione che non verrà più rinnovata, proprio per dare un segnale mentre la situazione epidemiologica del Paese ha iniziato la fase discendente. Intervenuto a Tagadà su La7, il sottosegretario Costa ha parlato anche del Green Pass, ribadendo che “è stato molto utile come mezzo per incentivare la vaccinazione. Ora dobbiamo tenere presente che è fondamentale somministrare la terza dose perché è quella che ci protegge maggiormente dalle conseguenze gravi della malattia”.

Il sottosegretario alla Salute ha poi enunciato un po’ di dati chiave: “Nel nostro Paese circa 48 milioni di cittadini sono vaccinati e 35 milioni hanno ricevuto la dose booster: significa che abbiamo ancora circa 12-13 milioni di dosi da somministrare. Se proseguiamo al ritmo di 400mila dosi al giorno, per metà marzo avremo completato la dose booster. Da lì sicuramente inizierà una nuova fase e così come abbiamo introdotto gradualmente le restrizioni, con la stessa gradualità inizieremo ad allentarle”.

