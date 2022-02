Terremoto a Reggio Emilia, la scossa avvertita anche a Bologna e Modena. Panico, la gente scende in strada

09 febbraio 2022 a

a

a

Un terremoto di magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4 è stato registrato alle 19.55 in provincia di Reggio Emilia. Lo fa sapere Ingv terremoti sul suo profilo Twitter. La scossa è stata distintamente avvertita, pochi minuti prima delle 20, fra le province di Modena e Reggio Emilia e a Bologna. Al momento non si segnalano danni. Panico tra la popolazione, la gente scende in strada.

Notizia in aggiornamento

