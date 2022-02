Alessio Terranova, da Casa Sanremo alla morte: la tragica fine dello chef di 38 anni, Italia sotto choc

12 febbraio 2022 a

Aveva appena terminato la sua esperienza come chef di Casa Sanremo, quando - al rientro a casa - è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale, che lo ha portato alla morte. E' successo ad Alessio Terranova, 38 anni, di Falcone nel Messinese. L'uomo ha perso la vita lungo la Statale 113 all’altezza del ponte che collega Olivieri e Falcone. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo stava viaggiando a bordo di una Bmw insieme a un amico, che sarebbe rimasto gravemente ferito.

Come riporta il Corriere della Sera, l’auto, forse a causa dell’alta velocità con cui procedeva, avrebbe sbandato urtando il guard-rail e poi sarebbe rimbalzata, schiantandosi contro un pilastro di cemento armato del ponte. I vigili del fuoco di Patti, accorsi sul luogo dell'incidente, hanno trovato i due giovani feriti in maniera grave. Fin da subito, però, si sono rivelati inutili i tentativi di salvare Terranova.

Lo chef era di ritorno dalla sua esperienza a Casa Sanremo, dove aveva cucinato alcune delle sue ricette più note. A esprimere cordoglio è stato innanzitutto il sindaco di Falcone: "In meno di una settimana dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo e al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico e improvviso addio alla vita! Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo e anche ingiustizie subite da riscattare; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale e a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell’atto non fatto".

