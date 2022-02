Green pass, "venite da noi: nessun controllo". Ecco i negozi della rete nascosta: il caso che scuote Roma

14 febbraio 2022 a

I no vax e no green pass hanno costruito una sorta di rete parallela a Roma. Una dimensione fatta di ristoranti, palestre, parrucchieri, medici e avvocati, in cui non è richiesto alcun lasciapassare, come invece è previsto adesso in tutta Italia. Lo ha svelato un'inchiesta di Repubblica. I giornalisti del quotidiano sono riusciti a entrare in alcune chat di Telegram come "Esercenti No Green Pass", e hanno notato un vero e proprio "sistema anti-sistema", una economia parallela che si sviluppa nella Capitale.

Molti esercenti, insomma, sono disposti ad aprire la porta anche ai non vaccinati, nonostante le disposizioni attualmente in vigore. Tra questi ci sarebbe addirittura un marmista specializzato in lapidi a San Lorenzo. Le attività, che loro definiscono "libere", sarebbero circa 80 in totale. "Ho aderito a un circuito, del tutto legale, la mia è una libera scelta nel non discriminare le persone che vogliono viaggiare", ha fatto sapere la titolare di un bed&breakfast.

Contrario al certificato verde anche un altro albergatore, che prende le distanze dal lasciapassare, definendolo addirittura la "cosa": "No, noi quella cosa non la chiediamo, posso chiedervi i documenti ma quel tipo di cosa no, da parte nostra nessun controllo. Certo, in caso di verifiche dovrò risponderne io personalmente". ha detto a Repubblica, chiudendo il suo discorso con una risata nervosa.

