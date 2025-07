Nardella strumentalizza il caso-Massini: "Giuli fa il male del Paese"

"Non nascondiamolo. Il sistema è opaco, c'è una commistione vischiosa tra politica e cultura": a dirlo il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi in merito al declassamento del Teatro della Toscana da parte della Commissione Teatro del Mic. Oggi il sottosegretario ha incontrato al ministero, nella sede del Collegio Romano, il drammaturgo e scrittore Stefano Massini, che di quel teatro, ora non più Nazionale, è il direttore.

Il dubbio di Mazzi è questo: "Come è possibile che due componenti della Commissione Teatro siano organici al principale partito di opposizione e uno di loro sia capo della segreteria di un assessore dell'Emilia Romagna? Trombati in politica, li mettono nella cultura. Non bisogna essere ipocriti, ma confesso di essere molto sorpreso, mi domando come sia possibile... Tutto ciò mi insospettisce. Ma farò di tutto per fare incontrare Stefano Massini con i componenti della Commissione Teatro. Ne parlerò con il direttore generale Antonio Parente". Poi, rivolgendosi a Stefano Massini, il sottosegretario gli ha dato un consiglio: "Attento a non farti usare, Stefano, sei troppo prezioso".