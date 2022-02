Bollettino 15 febbraio, crollano i tamponi: calo dei contagi, cosa sta succedendo negli ospedali

15 febbraio 2022 a

La situazione epidemiologica dell’Italia rimane sostanzialmente invariata, almeno per quanto riguarda i nuovi casi di Covid. Sebbene sulla carta siano circa 30mila in meno rispetto a martedì scorso, tali dati vanno contestualizzati: rispetto a una settimana fa sono stati eseguiti 300mila tamponi in meno, ecco spiegato perché i casi sembrano in calo ma in realtà non lo sono, dato che il tasso di positività è rimasto invariato ed è l’indicatore a cui far fede.

Il bollettino di oggi, martedì 15 febbraio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 70.852 contagiati, 110.840 guariti e 388 morti su 695.744 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 10,2% (+0,1 rispetto a ieri). Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a scendere lentamente ma con costanza e questa è la miglior notizia: oggi il saldo di ricoverati in reparti Covid è -448 (15.602 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -54 (1.119) a fronte di 87 nuovi ingressi.

Nel frattempo si parla tanto di Green Pass, che potrebbe rimanere in vigore anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata per il 31 marzo. Il sottosegretario Costa ai microfono di Rai Radio1 ha però aperto uno spiraglio: “Dobbiamo completare le terze dosi con questo ritmo ed è ragionevole pensare che per marzo potremmo aver completato la campagna vaccinale aprendo uno scenario con progressivo allentamento delle misure, Green Pass compreso”.

