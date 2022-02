David Rossi, "suicidio? Non credo": la confessione in aula di Mussari, l'uomo dei misteri di Mps

16 febbraio 2022 a

a

a

E venne il giorno della tanto attesa audizione di Giuseppe Mussari. L’ex presidente del Monte dei Paschi di Siena è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, deceduto la sera del 6 marzo 2013 dopo un volo dalla finestra del suo ufficio nella sede centrale della banca. Mussari era legato all’ex capo della comunicazione da un rapporto di amicizia: la sua audizione si è svolta una settimana dopo quella di Antonino Nastasi, attuale pm di Firenze e all’epoca magistrato a Siena.

Video su questo argomento "Non ero in quel vicolo". Ma una foto lo smentisce subito: morte David Rossi, il video che travolge il pm Nastasi | Guarda

“David Rossi si è suicidato o no, lei che idea si è fatto?”, ha chiesto la Commissione. “Io non penso”, è stata la risposta di Mussari, che ha poi spiegato la sua posizione sulle iniziative portate avanti dalla vedova di Rossi: “C’era un rapporto fraterno, e non intendo in senso massonico. Non si può rimanere indifferente a una moglie che si batte come Antonella che continua a chiedere giustizia, chiarezza, un livello definitivo di consapevolezza. Io non posso che stare dalla loro parte pur ignorando le ragioni che li muovono”.

"In quei biglietti un messaggio cifrato". David Rossi, sospetto choc della vedova: "Con queste toghe devono avere paura tutti"

A Mussari è stato chiesto se fosse a conoscenza dei festini di cui si è parlato nelle varie ricostruzioni della stampa: “David in un festino? Ma lei sta scherzando? Ritengo di no. Se avesse saputo di qualcosa anche men che lecito sarebbe andato in procura. Non era nella sua natura, aveva uno stile”.

Caso David Rossi, via libera del Csm ai magistrati consulenti: meglio tardi che mai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.