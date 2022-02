Promozione Avvocato Group, prima Società di Formazione e Consulenza Marketing per Avvocati in Italia

18 febbraio 2022 a

“Credo fortemente che ciascun Avvocato, prima di intraprendere la strada dell’Avvocatura, abbia avuto alle spalle un perché forte. Ecco, ciò che voglio è che ogni Avvocato tiri fuori il proprio Perché e ne faccia il suo più potente strumento per trovare la propria unicità. Solo in questo modo potrà trovare il proprio posto nel mondo, essendo utile ai propri clienti e di conseguenza richiesto, valorizzato e pagato per ciò che vale.” E’ questa la risposta che Matteo Tosi, Presidente di Promozione Avvocato Group, ci ha dato quando gli abbiamo chiesto perché ha deciso di fondare la sua società che al giorno d’oggi ha aiutato più di 411 Studi Legali ad ottenere dei risultati di grande successo.

Da pool di professionisti a vera e propria società focalizzata sulla crescita degli Studi Legali. Da dove è nata l’idea di fondare Promozione Avvocato Group

Mi occupo di marketing da tantissimi anni. Ho sempre aiutato aziende e professionisti a differenziarsi nei loro rispettivi mercati e a promuoversi correttamente in modo da evitare la guerra dei prezzi tra concorrenti. Respiro il diritto da quando ero piccolo e devo dire che mi ha sempre affascinato.

L’idea di dedicarmi solo ed esclusivamente al mondo legale è nata dall’esigenza di aiutare un mio familiare avvocato. Partiva da zero e viveva esclusivamente di passaparola. L’ho seguita e aiutata passo a passo in tutto il suo percorso (e ancora oggi, dopo 10 anni, è cliente di Promozione Avvocato Group). All’inizio è stata dura perché nessuno la conosceva, partivamo veramente da zero e soprattutto non avevamo budget. Ma l’esperienza e la perseveranza ci hanno permesso giorno dopo giorno di ottenere ciò che ci meritavamo e allo stesso tempo di definire con chiarezza il sistema migliore che un Avvocato deve usare per acquisire più clienti di qualità aumentando introiti e fatturati. Ed è da qui che è nato il Sistema P.S.M. (il sistema di lavoro da noi creato) e Promozione Avvocato Group. I primi anni ho aiutato esclusivamente gli avvocati che conoscevo. Man mano che le richieste di consulenza aumentavano, ho capito che gli avvocati italiani hanno un reale bisogno di essere formati e aiutati nel percorso di crescita ed espansione del proprio Studio Legale. Ho quindi creato un team di professionisti (formati da me personalmente) con l'obiettivo di aiutare gli Avvocati a promuoversi per avere più clienti di estrema qualità, nel rispetto del Codice Deontologico Forense. Nel 2022, essendo il nostro progetto in continua crescita ed espansione e ricevendo ogni giorno decine di richieste da avvocati di tutta Italia, abbiamo fondato a tutti gli effetti Promozione Avvocato Group: la 1° società di consulenza e marketing per avvocati italiani.

Al giorno d’oggi per un Avvocato è diventato fondamentale promuoversi. Cosa consiglieresti in particolare di fare ad un Avvocato?

La prima cosa che consiglierei di fare ad un Avvocato è scegliere e definire con chiarezza chi sono i clienti specifici che vuole aiutare. Al giorno d’oggi è impensabile aiutare tutti. Dati alla mano, gli Avvocati considerati “i nuovi poveri”, sono tutti avvocati generalisti, ovvero avvocati tuttofare. Fare l’avvocato generalista non conviene più per una serie di ragioni. Gli avvocati generalisti vivono, o meglio sopravvivono, facendo continuamente la guerra dei prezzi con i loro colleghi. Inoltre occupandosi di tutto finiscono per non essere esperti in niente rischiando di peccare anche nella qualità del lavoro e dei servizi che offrono. Provi a pensare. Se dovessi avere un problema al cuore, non andrei mai da un ortopedico, non trova? Come allo stesso modo, se avessi un problema di sfratto, non andrei di certo da un divorzista. Il secondo step, dopo aver individuato un gruppo specifico di clienti da aiutare, è quello di creare un sito web. Ma attenzione! Non un classico sito web vetrina che ci propinano le classiche web agency generaliste. Il sito web dell'avvocato deve contenere determinate caratteristiche, come ad esempio essere in ottica SEO (per chi fosse interessato, vi rimando agli articoli di blog di Promozione Avvocato). Infine, una volta realizzato il sito web, il terzo step è quello di iniziare a comunicare (sia sul web che offline) la propria unicità. In questa fase ci sono una serie di strumenti e strategie da applicare. Ovviamente questo dipende molto dal tuo target di cliente, dal budget che hai, dagli obiettivi ecc. L’importante è essere consapevoli che si può fare tutto. Basta scrivere i propri obiettivi e giorno dopo giorno lavorare per realizzarli.

Cosa ne pensi invece del Passaparola? E’ possibile per un Avvocato oggi vivere ancora solamente grazie ad esso?

Il rischio per un Avvocato di vivere esclusivamente di passaparola è quello di “fare la fame” perché vivi nella speranza che i clienti parlino bene di te e in un futuro ti consiglieranno ai loro amici o parenti. Il marketing della speranza non mi è mai piaciuto perché è molto rischioso e precario (soprattutto quando hai dei costi fissi da sostenere ogni mese). Con le opportunità che ci sono oggi grazie al web, è davvero un peccato non sfruttarle a pieno. Ricordiamoci inoltre che il passaparola non è morto. Si è solo spostato online. Al giorno d’oggi le persone si informano e scelgono sempre più online rispetto a prima. Se una volta bastava aprire uno studio legale e aspettare che la gente entrasse, oggi non è più così. I clienti non arrivano da soli, ma bisogna andarseli a prendere o meglio attirarli. Il passaparola rimane un potente strumento per acquisire clienti ma non può essere il solo. Non ci si può permettere di vivere esclusivamente di passaparola. E’ come un tavolo con una gamba sola. Ti fideresti di pranzare con un tavolo del genere? Io direi di no. Molto meglio avere più gambe al tavolo. Quindi non demonizziamo il passaparola ma è una delle tante frecce che deve avere a disposizione il nostro arco.

Vedo che avete molte recensioni positive e ringraziamenti di clienti e studenti entusiasti dei risultati ottenuti grazie a voi. Cosa fate nello specifico?

Per prima cosa, portiamo risultati. I like, i follower ecc. sono tutti vanity metrics che non servono a nulla. L’obiettivo di un avvocato è quello di aumentare i contatti, i clienti e quindi il fatturato. Questo deve essere il focus. Tutto il resto è inutile rumore di fondo. Affinchè ciò si verifichi, offriamo diversi prodotti e servizi: dai corsi di formazione ai video-corsi, dai percorsi di coaching al servizio “chiavi in mano” (in questo specifico caso si entra esclusivamente su selezione). Tutto dipende dalla situazione in cui si trova l’avvocato. Essendo specialisti in marketing per avvocati, sappiamo prescrivere il percorso più adatto a lui per raggiungere più velocemente possibile i suoi obiettivi di business.

In quale direzione sta andando il mondo Legale? Come si evolverà la figura dell’Avvocato da qui ai prossimi 5 anni?

Come già sta succedendo, la forbice tra gli avvocati ricchi e quelli poveri è destinata ad allargarsi sempre più. Bisogna capire da che parte si vuole stare. I clienti sceglieranno sempre di più l’avvocato “leader” di una specifica categoria. Gli avvocati generalisti invece, sono destinati a scomparire. Come diciamo ormai da diversi anni, il futuro è nelle mani degli avvocati focalizzati in una specifica materia del diritto o che si dedicano ad un specifica problematica di un gruppo di clienti ben delineato. Ovviamente non basta essere focalizzati. Bisogna anche promuoversi in maniera efficace facendo si che il mio pubblico di riferimento sia al corrente di chi sono e cosa faccio nello specifico e soprattutto del perché dovrebbe scegliere me come avvocato piuttosto che un altro (o anche semplicemente non far nulla).

I vostri prossimi obiettivi?

Aiutare sempre più avvocati a capire l’importanza del marketing e spronarli a iniziare fin da subito. Non esisterà mai una situazione così favorevole per gli avvocati italiani. Attualmente ci sono tantissime possibilità di diventare un punto di riferimento in una specifica categoria del diritto. Bisogna muoversi ora. Stanno arrivando i colossi americani che vogliono prendersi tutto. Noi saremo a fianco di tutti gli avvocati che non vorranno soccombere e anzi vorranno agire per ottenere il successo che si meritano. Lanceremo inoltre (pandemia permettendo) una serie di corsi ed eventi dal vivo nonché un nuovissimo video-corso targato Promozione Avvocato Group. Infine, uscirà il nostro 1° libro ufficiale pubblicato con un’importante casa editrice.

