Alpi Apuane, notate nulla di strano? Coppia fa sesso sulla vetta, ma c'è la webcam: immagini molto forti

Cose (molto) spinte ad alta quota, il tutto a febbraio, pieno inverno. Una storia boccaccesca in cui, loro malgrado, è incappata una coppia di escursionisti sulle alpi Apuane.

Già, perché un ragazzo e una ragazza si erano trovati soli soletti in vetta. E così, approfittando della loro solitudine, si sono lasciati travolgere dal desiderio e hanno dato sfogo a tutta la loro passione carnale. Insomma, si sono spogliati il necessario e hanno iniziato a fare sesso, lontanissimi da occhi indiscreti: le persone più vicine si trovavano a qualche chilometro di distanza.

Complice il clima mite e il sole splendente, la coppietta si è lasciata andare. Ma qualcosa, come potrete immaginare, è andato storto. Proprio sopra di loro, nell'angolo appartato che avevano scelto per amoreggiare, è installata una webcam che riprende 24 ore su 24 la cima della montagna. Una di quelle telecamere con cui viene monitorato il meteo e anche la temperatura. E insomma, la loro performance è stata ripresa per intero. Ma non solo: qualche buontempone, infatti, la ha fatto rimbalzare su smartphone e chat whatsapp. Dei due amanti non si conosce l'identità. E fortunatamente per loro i fotogrammi ripresi dalla webcam risultano troppo sfuocati, insomma è impossibile individuarli. La coppia, per tutta la durata del video, non sembra mai accorgersi della presenza della telecamera.

