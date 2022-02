Bollettino 21 febbraio: oltre 24mila casi e 201 decessi, su i ricoveri. Il monito: "Le restrizioni che non si possono eliminare"

21 febbraio 2022 a

Sono 24.408 i nuovi contagi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diramato dal ministero della Salute. Un dato in netto calo anche per via del minor numero di tamponi effettuato nel weekend. Ieri i positivi erano stati 42.081. In risalita il dato sui decessi, che passa dai 141 della giornata precedente ai 201 di oggi. A fronte di un minor numero di tamponi, il tasso di positività si attesta al 10,5%.

Al momento, quindi, sono 1.321.971 le persone positive al Covid, mentre i guariti salgono a 11.019.298, con un incremento di più di 50mila persone in una sola giornata. Per quanto riguarda gli ospedali, invece, la situazione non è omogenea. Se nelle terapie intensive ci sono 6 ricoverati in meno, nei reparti di medicina invece se ne contano 91 in più. Nel primo caso, quindi, il totale dei pazienti è di 13.375; nel secondo è di 928.

"Siamo in piena fase discendente della quarta ondata. Si sta alleggerendo la pressione sugli ospedali - ha spiegato il presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta -. Anche nelle terapie intensive c'è stata un'importante riduzione". Poi l'avvertimento ai politici: "Attenzione a non confondere la necessità di togliere tutte le restrizioni con l'eliminazione di strategie fondamentali per permettere di togliere proprio le limitazioni. Quando si discute di togliere mascherine negli ambienti chiusi oppure, come nel Regno Unito, di non fare più l'isolamento per i positivi, si sbaglia".

